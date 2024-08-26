Nesibe Malkoç, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığına Aday

Spor

Uzun yıllar modern pentatlon camiasında sorumluluklar üstlenen Nesibe Malkoç, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı.

Uzun yıllar modern pentatlon camiasında sorumluluklar üstlenen ve spor kültürünün içerisinde bulunan Nesibe Malkoç, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkan adaylığını duyurdu.

Modern Pentatlon camiasının sorunlarını yakından bildiğini ve bu sorumlara çözüm olacak projelerle başkan adaylığını açıklayan Malkoç, sporcular, veliler, kulüpler ve modern pentatlon camiası için kolları sıvadı.

Federasyon adaylığını açıklayan tek isim olduğunu aktaran Nesibe Malkoç, "Türk sporunu kendisine dert edinen, bu uğurda büyük mücadeleler veren, ülkemizin yarınları olan gençlerimize yol gösterip sporun birleştirici gücü ve profesyonelliğini markalaştırmak için kutlu bir yolculuğa niyet ederek bu yola çıktım" ifadelerini kullandı. - ANKARA