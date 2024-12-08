Nesine 2. Lig 15. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Nesine 2. Lig 15. Hafta Sonuçları

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 15. hafta maçları tamamlandı. Sonuçlar açıklandı.

08.12.2024 16:47
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Nesine 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlandı.

Ligde Beyaz Grup'ta ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Sarıyer-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 3-0

Kırklarelispor- Fethiyespor: 1-2

İnegölspor-Karaköprü Belediyespor: 2-1

Altınordu-İskenderunspor: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Beykoz Anadoluspor: 2-1

Kepezspor- Altay: 3-2

Afyonspor- 1461 Trabzon FK: 1-3

GMG Kastamonuspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-0

Kırmızı Grup

Somaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

Beyoğlu Yeni Çarşı-Artı Değer Vanspor: 1-0

Serik Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-3

Ankara Demirspor- Giresunspor: 2-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Nazillispor: 0-1

Karacabey Belediyespor- Çimentaş Elazığspor: 1-1

Bucaspor 1928- Menemen FK: 1-1

Diyarbekirspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-0

Belediye Derincespor- Karaman FK: 0-0

Kaynak: AA

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