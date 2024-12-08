Nesine 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlandı.
Ligde Beyaz Grup'ta ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Sarıyer-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 3-0
Kırklarelispor- Fethiyespor: 1-2
İnegölspor-Karaköprü Belediyespor: 2-1
Altınordu-İskenderunspor: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Beykoz Anadoluspor: 2-1
Kepezspor- Altay: 3-2
Afyonspor- 1461 Trabzon FK: 1-3
GMG Kastamonuspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-0
Kırmızı Grup
Somaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Beyoğlu Yeni Çarşı-Artı Değer Vanspor: 1-0
Serik Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-3
Ankara Demirspor- Giresunspor: 2-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Nazillispor: 0-1
Karacabey Belediyespor- Çimentaş Elazığspor: 1-1
Bucaspor 1928- Menemen FK: 1-1
Diyarbekirspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-0
Belediye Derincespor- Karaman FK: 0-0
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 15. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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