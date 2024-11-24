Nesine 3. Lig'de 12. Hafta Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Nesine 3. Lig'de 12. Hafta Sonuçlandı

Nesine 3. Lig'in 12. haftasında Bursaspor liderliğini korudu, Muğlaspor liderlik koltuğuna oturdu.

24.11.2024 17:47
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Nesine 3. Lig'in 12. haftası, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.

Düzce Cam Düzcespor- Anadolu Üniversitesi ve Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor müsabakaları hariç tamamlanan 1. Grup'ta haftaya en yakın takipçisinin 4 puan önünde giren Bursaspor liderliğini korudu.

2. Grup'ta zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Muğlaspor, liderlik koltuğuna oturdu.

Ertelenen Çorluspor 1947- Alanya 1921 karşılaşması hariç tamamlanan 3. Grup'ta lider Küçükçekmece Sinopspor'un puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen 52 Orduspor FK ile Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibiyle puanları eşitledi. Ancak Küçükçekmece Sinopspor, averajla liderliğini sürdürdü.

4. Grup'ta ise lider Sebat Gençlikspor'un mağlubiyetle kapattığı haftada 3 puan alan Zonguldakspor, rakibinin 2 puan önüne geçerek zirveye yerleşti.

1. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BURSASPOR1210202522332
2.KARŞIYAKA128222191226
3.SİLİFKE BELEDİYE SPOR1264221111022
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR127141811722
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR11542189919
6.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR125341313018
7.BORNOVA 1877124531913617
8.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ114341211115
9.MUŞSPOR1136298115
10.KIRŞEHİR FK123451217-513
11.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR11335611-512
12.ARTVİN HOPASPOR12264514-912
13.23 ELAZIĞ FK12246412-810
14.KEMERKENT BULVARSPOR121561025-158
15.KUŞADASISPOR122191124-137
16.ERGENE VELİMEŞESPOR12138317-146

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.MUĞLASPOR12732149524
2.SİLİVRİSPOR127232315823
3.UŞAKSPOR127142191222
4.FATSA BELEDİYESPOR126421981122
5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR12633157821
6.BALIKESİRSPOR126241913620
7.AMASYASPOR125522015520
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR1247186219
9.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR124531311217
10.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR124531515017
11.T.METAL 1963 SPOR123361017-712
12.TİRE 2021122551214-211
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR12255413-911
14.İNEGÖL KAFKASSPOR121561120-98
15.ADIYAMAN FK12138828-206
16.BEYKOZ İSHAKLISPOR121291123-125

3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR127322291324
2.52 ORDUSPOR12732167924
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR127321914524
4.ALİAĞA FUTBOL.124801431120
5.OSMANİYESPOR125251510517
6.ÇORLUSPOR 194711524108217
7.KARABÜK İDMANYURDU124531313017
8.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA125161316-316
9.PAZARSPOR12363139415
10.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR124351318-515
11.ALANYA 1221113441716113
12.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR122731316-313
13.ÇANKAYASPOR12345716-913
14.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR123361017-712
15.10 NUMARA SPORTİF EFELER 0912246812-410
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR12048322-194

4. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ZONGULDAKSPOR129121861228
2.SEBAT GENÇLİKSPOR1282229101926
3.MARDİN 1969127411661025
4.ORDUSPOR 19671272327121523
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR126421761122
6.KIRIKKALE FK S126241510520
7.BURSA NİLÜFER FUTBOL124711911819
8.KOLİBRİ AĞRI 1970126151511419
9.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38125431514119
10.İZMİR ÇORUHLU FK124261720-314
11.EDİRNESPOR123181019-910
12.DENİZLİSPOR122461029-1910
13.POLATLI 1926122371528-139
14.NİĞDE BELEDİYESİSPOR122371227-159
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR12147823-157
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984121291324-115

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesine 3. Lig'de 12. Hafta Sonuçlandı - Son Dakika

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