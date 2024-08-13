Net Global Sivasspor'da Queensy Menig sakatlandı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un ligin ilk haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Menig'e yapılan kontrollerde futbolcunun sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Sporcunun tedavisine sağlık ekibince başlanıldığı aktarılan açıklamada "Menig'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadesine yer verildi.