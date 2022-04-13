Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü - Son Dakika
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Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü

13.04.2022 16:40
Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren, Trabzon'da düzenlenen Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren, Trabzon'da düzenlenen Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Trabzon'da 27 şehirden 102 kulüp, 141 bayan, 287 erkek sporcunun katıldığı 13-14 Yaş Küçükler Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 4 sporcu ile katıldı. Şampiyonada sporcumuz Rüzgar Biçimveren, 200 metre karışık stilde 'Best Time' yaparak bronz madalyanın sahibi oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren ve Antrenörü Eyüp Emre Cıncık'ı tebrik etti. - NEVŞEHİR

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Bronz Madalya, Nevşehir, gençlik, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü - Son Dakika
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