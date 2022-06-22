NFL oyuncularından Jaylon Ferguson, 26 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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NFL oyuncularından Jaylon Ferguson, 26 yaşında hayatını kaybetti

22.06.2022 17:45
NFL oyuncularından Jaylon Ferguson, 26 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Baltimore Ravens'ın oyuncusu Jaylon Ferguson, yaşamını yitirdi.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Baltimore Ravens'ın oyuncusu Jaylon Ferguson, yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki savunma oyuncusunun vefatıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Jaylon Ferguson'un trajik vefatından derin üzüntü duyuyoruz. O, kocaman bir gülümsemesi olan, nazik, saygılı bir genç adamdı." ifadeleri kullanıldı.

Ölüm nedeni açıklanmayan Ferguson, 2019 yılında draftın üçüncü turunda seçilmesinden bu yana NFL'de 38 maçta forma giymişti.

Baltimore Polis Departmanı da genç sporcunun ölüm nedeni belirlenene kadar, bu durumun şüpheli ölüm soruşturması olarak sınıflandırılacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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