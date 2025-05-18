Niğde\'de Galatasaray Coşkusu

Ali KADI/NİĞDE, NİĞDE'de Galatasaray taraftarları 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenip, şampiyonluğunu ilan etmesi Niğde'de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Galatasaraylı taraftarların Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelmesiyle başladı. Meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan taraftarlar, buradan Derbent Mezarlığı'na yürüdü. Daha sonra araç konvoyları eşliğinde Hükümet Meydanı'na geçen taraftarlar, burada şampiyonluğu kutlamaya devam etti. Sarı-kırmızı bayraklarla donatılan meydanda marşlar söylenip, havai fişekler atıldı. Emniyet güçleri de kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.