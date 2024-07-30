Niğde\'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yeniden Hizmete Girdi

Spor

Niğde'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, yeni haliyle yeniden hizmete girdi.

Niğde Belediyesi; Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Baştan aşağı yenilenen yüzme havuzu, yeni haliyle hizmete girdi. Altyapı ve üstyapısıyla yenilenen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, yeni ve modern tasarımıyla daha konforlu hale getirildi. İç kısmına tribün ilave edilen havuzda, kafeterya ve soyunma odaları da yenilendi. 25 metre uzunluğu, 12,5 metre genişliği ve 1,85 metre derinliği ile yarı olimpik ölçülere sahip olan yüzme havuzunda, aynı anda 50 kişiye hizmet verecek şekilde düzenleme yapıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; yenileme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra yeniden hizmete hazır hale getirilen yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Havuzun baştan aşağı yenilendiğini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Yapılan çalışmaların ardından yeni bir görünüme kavuşan yüzme havuzunda çocuklar ve yetişkinlik için kurs ve yüzme eğitimleri devam edecek. Yüzme havuzumuzu, özellikle yaz tatili bitmeden önce yeni haliyle öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış olduk. Niğde'mize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Özdemir, ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği bugünlerde tüm vatandaşları serinlemek için Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna davet etti. - NİĞDE