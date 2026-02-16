Norveç Zirveyi Bırakmıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 9. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 9. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç; 12 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 26 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 9. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 12 7 7 26 2 İtalya 8 4 10 22 3 ABD 5 8 4 17 4 Hollanda 5 5 1 11 5 İsveç 5 5 1 11 6 Fransa 4 7 4 15 7 Almanya 4 6 5 15 8 Avusturya 4 6 3 13 9 İsviçre 4 2 3 9 10 Japonya 3 5 9 17

