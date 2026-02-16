Norveç Zirveyi Bırakmıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 9. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 9. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç; 12 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 26 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 9. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|12
|7
|7
|26
|2
|İtalya
|8
|4
|10
|22
|3
|ABD
|5
|8
|4
|17
|4
|Hollanda
|5
|5
|1
|11
|5
|İsveç
|5
|5
|1
|11
|6
|Fransa
|4
|7
|4
|15
|7
|Almanya
|4
|6
|5
|15
|8
|Avusturya
|4
|6
|3
|13
|9
|İsviçre
|4
|2
|3
|9
|10
|Japonya
|3
|5
|9
|17
