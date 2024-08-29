Nurcihan Ekinci Gül, Paralimpik Oyunları\'nda çeyrek finalde mağlup oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kilo çeyrek final maçında Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha'ya mağlup oldu.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında Nurcihan, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Taylandlı sporcuyla karşı karşıya geldi.
Rakibine 8-4 yenilen milli sporcu bronz madalya şansını devam ettirmek için TSİ 18.30'de repesaj maçına çıkacak.
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