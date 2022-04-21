Obradovic'in Partizan'ını dev turnuvanın dışına ittiler - Son Dakika

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Eurocup TOP 16 turunda Sırbistan'da Partizan ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya geldi. Obradovic'in yönetimindeki Sırp ekibini 103-95 mağlup eden Bursaspor çeyrek finale yükseldi.

BURSASPOR ÇEYREK FİNAL'DE

Normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada rakibine 19-11 üstünlük sağlayan Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu. Zeljko Obradovic'in ekibi, bu sezon organizasyonda ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.