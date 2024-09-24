Okan Buruk: İlk Maç Çok Önemli

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, kazanarak başlamanın önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunan ekibi PAOK ile oynayacak. Bu mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Avrupa Ligi bizim için bir hedef. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemliydi. Bunu hayal ederek başlamıştık. Avrupa Ligi'nde yeni format içinde olmak, burada yolumuza devam etmek yeni hedefimiz. Bunu istiyoruz. Başarılı olacağımızı, hayallerimize, hedeflerimize doğru gidebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden ilk maç çok önemli. Son 3 maça baktığımızda performansları, sonuçları hepsi lehimize. Bu biz moral olarak yansıyor. Üst üste oynamamıza rağmen yorgunlukların üstesinden gelerek devam ediyoruz. 5 maç arka arkaya oynayacağız. Fiziksel olarak zorlasa mental olarak çok iyiyiz. Hedefimiz kazanmak. Hem Galatasaray, hem Türk futbolu için kazanarak, iyi işler yapmak istiyoruz. Rakibimiz geçen senenin Yunanistan şampiyonu. Değerli teknik adamları var. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Taraftarımızın her zamanki gibi yanımızda olacağını biliyoruz. Sabırlı, tutkulu, istekli, konsantre ve oyuncularımızın oyun becerilerini sahaya koyduğu bir oyunda kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Sahaya odaklanmak galibiyeti getiriyor"

Olayların dışarıda gözüktüğü gibi olmadığını ifade eden Buruk, "Florya'daki ortamımız bambaşka. Dışardan çok farklı yansıtılıyor. Burada oyuncularımızın isteği, konsantrasyonu, öz güveni çok yüksek. Sezon başına hatalar yaptık .Sezon başı adı üstünde. Bütün Avrupa bunu konuşuyor, oyunculara bu kadar yük bindirmek doğru mu değil mi. Geçen sezon bittiğinde bazı oyuncularımız 1 seneyi geçmişti. Tekrar ligde odaklaması süre alıyor. Play-off maçları hazır olmadığımız, kadro olarak eksik olduğumuz maçlardı. Transfer dönemi bittikten sonra biz de sakinleşme olur, sadece maç odaklanılır. Ben, oyuncularımız, taraftarlarımız oynadığımız maçlara odaklandık. Sahaya odaklanmak galibiyeti getiriyor. Geçtiğimiz iki sene de bunları yaşadık. Sezon başları sıkıntılı başladı, devamında gerçek gücümüzü ortaya koyduk, çok büyük rakorlar kırdık. Kaybettiğimiz maçlar da oluyor. Hiç kaybetmek istemiyoruz. Kendimize olan güveni devam ettirmek gerekiyor. Bu da o maçlardan biri. Şimdi de kendimizi dev aynasında görmemiz gerekiyor. 6 maçı kazandık, derbiyi kazandık ama yarın bir maç daha var. Bu başarılı geçen süreyi de pozitif olarak alıp, mental olarak da yarınki maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bizim bu maçı çok önemsememiz gerekiyor. Biz başarıya aç bir takımız, galibiyete aç bir takımız. Bunu da yarın sahada göstereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Icardi'de hazırlanma sürecindeyiz"

Fenerbahçe derbisinde kadroda olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Icardi'yi Fenerbahçe maçı kadrosuna aldık, 2 gün antrenmana çıktı. Takımın yanında olmak istedi. Maç içerisindeki heyecanı, maç öncesi arkadaşlarına desteği, maç sonraki sevincini net bir şekilde hepimiz gördük. Sakatlanma sonrası hazırlanma sürecindeyiz. Osimhen ile bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü de bir ada oynar. Kimin oynayacağı da bilinmez, planlarımız var. Takım oyunu üzerine odaklamamız gerekiyor. Buradaki her oyuncu çok değerli. Zaman zaman rotasyonlarımız da olacak. Icardi ve Osimhen gibi iki tane değerli, büyük oyuncuyu her zaman beraber oynama ihtimali çok fazla olacak" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir takım için güzel bir yaş ortalamamız var"

Transfer döneminde yaş ortalaması daha düşük oyuncuların alınmasının sorulması üzerine 50 yaşındaki teknik adam, "Yaş ortalaması olarak iyi bir yerdeyiz, 26 yaş ortalamamız. Bence büyük bir takım için güzel bir yaş ortalaması. Muslera ve Mertens'i çıkarttığımız diğer oyuncular, orta yaş ve genç oyuncular. Galatasaray'ın geleceği için önemli. Bence takım oyuncularını kadroya kattık. Gelen oyuncular takıma çok çabuk uyum sağladılar. Bu 3-4-5 sene bu devamlılık, genç oyuncuların kadroda olması, kadro yenilmesinin bir anlamda önüne geçiyorsunuz. Bizde transfer dönemi 5-6 oyuncu gelme isteği var. Galatasaray'ın kadrosu uzun vadede devam edebilecek bir kadro" açıklamasında bulundu.

"Batshuayi ile konuştum"

Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin, Fenerbahçe derbisinde oynamamasına açıklık getiren Okan Buruk, "Ben de dün konuştum, Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum. Maçı 3-0'a getirdiğimiz yerde hakemin verdiği yanlış penaltı, bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Biraz da 3-1'i korumak adına hamleler yaptık. Burada Batshuayi'yi kullanamadık. Ona dün bunu anlattım. Bir önceki maç 90 dakikada sahadaydı. Daha önce de oynadı. Bundan önceki senelere göre sürelerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Karakter olarak da takıma çok çabuk uyum sağladı. Her zaman bizim için e önemli oyunculardan biri olacak" şeklinde konuştu.

"36 takımlık yarış içerisinde 3 Türk takımı da birbirini geçmek için yarışacak"

Avrupa Ligi'ni kazanma konusunda favori takımlar arasında gösterildiklerinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Bence favori olmak önemli ve değerli. Öz güveni yükselten bir şey. Özellikle kazanarak başlamak önemli. Bundan sonraki 36 takımlık sıralamadaki yerimizi belirmek için de önemli. Birinci hedef ilk 8'e girmek. Bunun için çok fazla maç kazanmak gerekiyor. Kazanamaya yönelik oyun oynamamız gerekiyor. Maç içi şansı da önemli olacak. Bir yandan da bu hedefi koymamız gerekiyor. Çünkü böyle de bir kadromuz var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. Bu 36 takımlık yarış içerisinde 3 Türk takımı da birbirimizi geçmek için yarışacağız. Bu Türk futbolu ve ülke puanı için de değerli olacak" ifadelerini kullandı.

"Günay'a güveniyoruz"

Karşılaşmada cezasından dolayı oynamayacak Kaptan Fernando Muslera için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü şunları söyledi:

"Muslera bizim için sadece futbolcu olarak değil, takım kaptanı olduğu için, tecrübesiyle de değerli ve önemli ve değerli bir oyuncu. Günay da oynadığı maçlar ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterdi. Muslera'yı aratmayacağını gösterdi. O da çok tecrübeli. Ayaklarını iyi kullanan bir kaleci. Bu maçları oynamaya alışık bir oyuncu. Bundan önceki maçlarda da süre aldı. Bunların hepsinde takıma önemli katkı verdi. Bu anlamda Günay'a güveniyoruz."

"Bir, iki provokasyonun dışında o provokasyon da aynı kişiden oluyor, onun dışında bir şey olmadı"

Fenerbahçe derbisinin güzel geçtiğini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bence derbi çok güzel geçti. Maç içi, maç sonu bence güzel geçti. Orada rakip tribünleri provoke etmenin de çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Derbiler ne kadar sakin kalabilirsek bizim ülke futbolu için önemli. Çok da güzel geçti. Maç sonu herkes birbiriyle tokalaştı. Bir, iki provokasyonun dışında o provokasyon da aynı kişiden oluyor. Onun dışında çok bir şey olmadı. Oyuncular birbirine sarıldı. Hemen içeri geçtim. Bazen o sevinci uzattığınızda rakip takımın seyircisini de provoke etmiş oluyorsunuz. Takım olarak kısa bir şekilde sevindik. İçeride de sevincimizi devam ettirdik. Bence doğrusu da bu oldu" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL