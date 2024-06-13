Okan Buruk\'tan Fenerbahçe\'ye olay gönderme

Spor

Galatasaray ile 2. sezonunda 3. kupasını kazanan Okan Buruk, şampiyonluğun ardından sık sık televizyon ve dijital medyaya konuk olmaya devam ediyor.

"İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Transfer hakkında konuşan Buruk, "Transfer hazırlıklarımızı yaptık. Başkanımız özellikle bazı mevkilerde 'istediğiniz oyuncuları alabilirsiniz' dedi, tabii ki bütçemizin içerisinde. İyi bir takım kuracağız. Sadece süreye ihtiyacımız var. Kampa kadar taraftarımızı mutlu edecek oyuncular alacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN SON DAKİKA PENALTILARI"

"Bu sezon hakemlik ne oldu?" sorusunu yanıtlayan Buruk, "Bu sezon hakemlik ne oldu diye düşünürsem ilk aklıma gelecek şey; Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları olur. Fenerbahçe penaltılarına bakınca son dakikalarda direkt sonucu etkileyecek hakem hataları oldu" dedi.

"KEREM'İN KALMASINI İSTERİM"

Takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan başarılı atrenör, "(Kerem Aktürkoğlu) Direkt olarak konuşmadık ama oyuncunun ufak tefek şeylerinden anlarsınız. Ben kalmasını isterim. İki şampiyonlukta da önemli katkıları oldu. Bütün taraftarların onu el üstünde tutmasını gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar hata yaparsa o kadar dener, sorumluluk alır. Teklif gelir mi? Onun düşüncesi ne olacak göreceğiz ama kalmasını isterim" ifadelerini kullandı.