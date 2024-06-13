Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, transfer süreci ve Fenerbahçe hakkında konuştu. ''Bu sezon hakemlik ne oldu?'' sorusunu yanıtlayan Buruk, ''Bu sezon hakemlik ne oldu diye düşünürsem ilk aklıma gelecek şey; Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları olur. Fenerbahçe penaltılarına bakınca son dakikalarda direkt sonucu etkileyecek hakem hataları oldu'' dedi.

13.06.2024 09:26
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Galatasaray ile 2. sezonunda 3. kupasını kazanan Okan Buruk, şampiyonluğun ardından sık sık televizyon ve dijital medyaya konuk olmaya devam ediyor.

"İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Transfer hakkında konuşan Buruk, "Transfer hazırlıklarımızı yaptık. Başkanımız özellikle bazı mevkilerde 'istediğiniz oyuncuları alabilirsiniz' dedi, tabii ki bütçemizin içerisinde. İyi bir takım kuracağız. Sadece süreye ihtiyacımız var. Kampa kadar taraftarımızı mutlu edecek oyuncular alacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN SON DAKİKA PENALTILARI"

"Bu sezon hakemlik ne oldu?" sorusunu yanıtlayan Buruk, "Bu sezon hakemlik ne oldu diye düşünürsem ilk aklıma gelecek şey; Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları olur. Fenerbahçe penaltılarına bakınca son dakikalarda direkt sonucu etkileyecek hakem hataları oldu" dedi.

"KEREM'İN KALMASINI İSTERİM"

Takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan başarılı atrenör, "(Kerem Aktürkoğlu) Direkt olarak konuşmadık ama oyuncunun ufak tefek şeylerinden anlarsınız. Ben kalmasını isterim. İki şampiyonlukta da önemli katkıları oldu. Bütün taraftarların onu el üstünde tutmasını gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar hata yaparsa o kadar dener, sorumluluk alır. Teklif gelir mi? Onun düşüncesi ne olacak göreceğiz ama kalmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk\'tan Fenerbahçe\'ye olay gönderme
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gökay Özel: İnsanda biraz utanma olur az bir şeyde olsa kafi 29 16 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: okan buruk kaşınıyor 18 13 Yanıtla
  • cagatay ulum: "dinime küfür eden müslüman olsa bari " 16 10 Yanıtla
  • ferhat eser: Ne Beşiktaş nede fenerbahçe bunları kayde dahi almıyor gese küçüktür küçük 14 6 Yanıtla
    Tarık yücel: fener haber altında varsın bjk altında varsın GS altında varsın yolunumu kaybettin herbokologmusun 4 2
  • Musab Özkan: Yorumlarda ağlayanlar maçları açıp bir daha izleyin. Hakemler tarafından kollanmasaydınız Galatasaray 15 puan fark ile Şampiyon olacaktı. 4 5 Yanıtla
  • Gökhan Meral: yabancı hakem gelecek türk hakemlerin itibarını bitirecek kadar kollandik diyecek değil ya penaltilarin birinin üzerinde çok durdular çoğu yorumcuda penaltı olduğunu soyledi haksızlığı normallestirmisler 2 3 Yanıtla
  • Metin Bozkurt: gitmek isteyeni tutmayacaksın hocam ne keremler geldi geçti bu klübden 3 1 Yanıtla
  • Orhan karagöz: Ah be okan türk futbolunamı hizmet ediyorsun yoksa galatasarayamı kendi sahanda fenerbahçeye yenildin yok efendim nasıl olsa şampiyon olduk diye futbolcuların önemsememiş yahu kendi sahanda yenilmezlik serine son verdiler şimdide penaltılara takılmışsın senin bütün maçların temizmi başka söylenecek söz bulamıyorum 1 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: İcardi orta sahada düşüyor penaltı bekliyonuz 0 0 Yanıtla

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