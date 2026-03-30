Okul Sporları Futbol Gençler Grup Müsabakaları Yozgat'ta başladı

Okul Sporları Futbol Gençler Grup Müsabakaları, 9 ilden 288 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başladı.
Kızlarda 4, erkeklerde 12 takımın yer aldığı organizasyona, 9 ilden toplam 288 sporcu katıldı.
Organizasyon, Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nevşehir 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi arasında Yozgat Şehir Stadyumu'nda oynanan açılış maçıyla başladı.
Okul Sporları Futbol Gençler Grup Müsabakaları, 2 Nisan'da sona erecek.
