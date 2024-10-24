Olimpik Lyon-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
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Olimpik Lyon-Beşiktaş maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

24.10.2024 22:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Groupama Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, aynı müsabakada omzundan sakatlanan kaleci Mert Günok ise kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sağ kanatta Mario'yu görevlendirirken kaleyi Ersin'e emanet etti.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu Lyon maçının kadrosunda yer almadı.

Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Jean Onana ise teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı taraftarlar tribünde yer alamadı

Beşiktaş taraftarı, Groupama Stadı'ndaki maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi.

İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada siyah-beyazlı ekibin taraftarları alınmadı.

Tribünlere yaklaşık 30 bin taraftar alındı

59 bin kapasiteli Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmada güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı.

Olimpik Lyon, sadece 2 bin bileti öncelikli hakkı bulunan taraftarları için satışa çıkardı. Müsabakayı 28 bini kombine kart sahibi olmak üzere yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

İki takım, siyah bantla sahaya çıktı

Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.

Kaynak: AA

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