Olympiakos-Anadolu Efes maçının ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek üst üste 3. kez finale çıkan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda finale kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ataman, Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olympiakos ile çok zor bir maç oynadıklarına vurgu yapan deneyimli başantrenör, "Çok mutluyum. Bugün, Atatürk'ün armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayrama katkı yapmak istediğimi söylemiştim. Eminim ki Türkiye'nin her yerinde birçok insan büyük bir mutluluk yaşıyor. Zorlu bir atmosfer vardı. İlk kez Dörtlü Final'de bu denli dominant bir seyirci topluluğu gördüm. Biletlerin yüzde 90'ını Olympiakoslulara satmışlar. Maçı sanki Atina'da oynuyor gibiydik. Ancak hiç hissetmedik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını aktaran Ergin Ataman, "Stresli başladık. Sert başladılar. Larkin müthiş bir performansla takımı toparladı ve maça geri döndük. İkinci yarı çok iyi oynadık ama bir türlü kıramadık. Olympiakos geldi, son topa kadar 3-4 pozisyonu kolay harcadık. Son topta planımız beraberliği koruyup son 5-6 saniyede hücum etmekti. Micic atışa gitti, soktu ve finaldeyiz. Kaldı 1." diye görüş belirtti.

Karşılaşmada Elijah Bryant'ın sergilediği performansa dikkati çeken Ataman, "Elijah Bryant, maçın gizli kahramanı. Maçın başında Larkin ve Micic'i kilitlediler. Orada James Anderson'ı kullanamadık ve Bryant'a döndük. Onun yaratıcılığıyla skor bulmaya başladık. Savunmada da Singleton müthiş bir iş yaptı. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Buradan Türkiye'ye bir kupa daha getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.