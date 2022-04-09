Ömer Erdoğan: Antalya'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz - Son Dakika

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda pas drilinin ardından, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Antalya'da yapacakları maçın ardından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. dedi.

İyi bir rakiple oynadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Antalyaspor özellikle 8 haftadır yenilmiyor ve az gol yiyor. Antalyaspor devre arası özellikle Fernandao ile ve Luiz Adriano ile çok önemli iki tane oyuncu kadrosuna katarak mevcut kadrolarını daha da kaliteli bir hale getirdiler. Tabi bu oyuna da yansıdı. Analiz ettiğimizde gerçekten ligde geriden oyun kurarak bilinçli oynayan takımlardan bir tanesi. Hücumda Doğukan ve Ndao ve Wright ile Luiz Andiano gibi çok etkili oyuncuları var. Biz hem onlara karşı nasıl savunma yapacağız zaaflarını nasıl değerlendireceğiz. Ona yönelik işte bu son 3 günde çalışmalarımızı yaptırdık. Bu gün antrenmanımızı yapıp yarın da Antalya'ya giderek son antrenmanımızı Antalya da akşam yapacağız. İnşallah maç günü de maça hazır bir şekilde çıkıp puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." Dedi.

Adama Traore'nin sakatlığının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bunlara Burak Çamoğlu'nun sakatlığı da nüksetti. O da aramızda olmayacak. Mehdi kırmızı kart cezalısı, Sackey'nin de sarı kart cezalısı olarak bu hafta aramızda olmayacak. Onların yerine de Ruben ile Onur'un cezası bitti, aramıza geri geldiler" diye konuştu. - HATAY