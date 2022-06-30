Ömer Toprak FTA Antalyaspor'da - Son Dakika
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Ömer Toprak FTA Antalyaspor'da

30.06.2022 14:50

- Ömer Toprak FTA Antalyaspor'da FTA Antalyaspor, Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

- Ömer Toprak FTA Antalyaspor'da

ANTALYA - FTA Antalyaspor, Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Asbaşkan Emrah Çelik katıldı.

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Çelik, transferi Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in talebi doğrultusunda gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Ömer Toprak, futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile beraber Almanya'da Borussia Dortmund ve Werder Bremen takımlarında futbol oynadı. 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. 27 kez A Milli Futbol Takımımızın formasını giydi. İnşallah bundan sonraki süreçte Antalyaspor için faydalı olur. Transfer sürecimizde Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu'nun ardından üçüncü bir Türk oyuncu ile anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki transferlerimiz de inşallah hayırlı olur" dedi.

"Yeni bir macera"

Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Ömer Toprak ise transferde emeği olanlara teşekkür etti. Toprak, "Beni herkes çok istedi. Son 2 gündür Antalya'dayım ve doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendi ülkemde futbol oynamak istiyorum. Bu benim için yeni bir macera. Hedeflerim büyük. Saha içinde ve dışında tecrübelerimi takım arkadaşlarıma iletmek istiyorum. Antalyaspor'un daha iyi bir yere gelmesine yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

"Yeni bir yaşam tarzı"

Almanya dışında ilk kez oynayacak olmasının kendisini korkutup korkutmadığıyla ilgili gelen soruya Toprak, "Korkutmuyor. Tabi ki ister istemez benim için değişik bir yaşam tarzı ve lig olacak. Benim buna adapte olmam lazım. Kendime güveniyorum. Nuri Şahin'i ve birkaç oyuncuyu tanıyorum. Çalışacağız ve iyi olacağını düşünüyorum. Nuri Şahin ile saha dışında arkadaşız ve bu saatten sonra benim hocam olacak. İnsan olarak kendisini anlatmama gerek yok. Hoca olarak geçen sene kendini göstermiş biri. Antalyaspor'u hak ettiği yere getirmeyi istiyoruz. Ben hocaya çok güveniyorum" cevabını verdi.

Ömer Toprak daha sonra kendisini 2 yıllığına Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı. İmza töreninin ardından Ömer Toprak ve Asbaşkan Emrah Çelik birlikte gazetecilere poz verdi.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Toprak FTA Antalyaspor'da - Son Dakika

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