Ömer Yağız Karakütük\'ten Gümüş Madalya

Kdz. Ereğli Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu öğrencisi Ömer Yağız Karakütük, 31 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı.

10 ülkeden 660 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 65 kilogram kategorisinde ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil eden başarılı sporcumuz, gösterdiği üstün performansla ikinci olarak gümüş madalya kazandı ve hem ilçemize hem de ülkemize büyük gurur yaşattı.

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, uluslararası arenada elde edilen bu anlamlı başarı dolayısıyla öğrenciyi tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencimiz Ömer Yağız Karakütük'ün uluslararası bir organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanması bizleri son derece gururlandırmıştır. Bu önemli başarı; disiplinli çalışmanın, azmin ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Öğrencimizi, ailesini, okul yönetimini, öğretmenlerini ve emeği geçen antrenörlerini yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İnanıyorum ki genç sporcularımız gelecekte de ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir."