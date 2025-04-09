Osimhen Galatasaray\'dan bir çuval para istedi

Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisini almak istediği yıldız futbolcu Victor Osimhen'in gelecek sezon için istediği maaş ortaya çıktı.

9 MİLYON 400 BİN POUND

İngiltere'nin Manchester United takımının da transfer etmek istediği ileri sürülen Nijeryalı futbolcunun talep ettiği maaşı uluslararası spor kanalı ESPN duyurdu. ESPN, Victor Osimhen'in maaş beklentisinin vergiler hariç net 9 milyon 400 bin pound olduğunu bildirdi.

İngiltere'de vergi yaklaşık yüzde 50. Bu da eklendiğinde futbolcunun aylık maaş gideri yaklaşık 18 milyon poundu buluyor. Bu da yaklaşık 24 milyon dolar ediyor. Osimhen için Napoli de bonservis bedeli olarak 75 milyon euro talep ediyor.