Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi - Son Dakika
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Spor

Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak istediği Victor Osimhen'in gelecek sezon için maaş talebi ortaya çıktı. İddialara göre Nijeryalı futbolcu, vergiler hariç net 9.4 milyon pound talep ediyor.

09.04.2025 14:16
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Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisini almak istediği yıldız futbolcu Victor Osimhen'in gelecek sezon için istediği maaş ortaya çıktı.

9 MİLYON 400 BİN POUND

İngiltere'nin Manchester United takımının da transfer etmek istediği ileri sürülen Nijeryalı futbolcunun talep ettiği maaşı uluslararası spor kanalı ESPN duyurdu. ESPN, Victor Osimhen'in maaş beklentisinin vergiler hariç net 9 milyon 400 bin pound olduğunu bildirdi.

İngiltere'de vergi yaklaşık yüzde 50. Bu da eklendiğinde futbolcunun aylık maaş gideri yaklaşık 18 milyon poundu buluyor. Bu da yaklaşık 24 milyon dolar ediyor. Osimhen için Napoli de bonservis bedeli olarak 75 milyon euro talep ediyor.

Osimhen Galatasaray\'dan bir çuval para istedi

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 10fs07yh:
    bence normaldir adam tek başına bir takım 13 0 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    Yani yıllık 12 milyon dolar, icardi 10 milyonsa kabul edilebilir bir talep 1 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Az bile istemiş . Adam tek başına Galatasaray'ı sırtlıyor 1 0 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Oda Parami GS icin, nasil olsa el altin götürüyorsunuz. 0 1 Yanıtla
  • Galatasaray 0606:
    Bir sürü cöpe para vereceğimize, osimhen verirsek daha iyi en azından sampiyonluk şampiyonlar ligi dünya geneli marka ve reklamdan parasını çıkarır osimhen parayla alınacaksa alınmalı, zannetmiyorum kalacağını 0 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    bu parayı unutied den istedi. maksat haber yapalım başka değil 0 0 Yanıtla
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