Osmanelispor, Bilecik U12 liginde tribünden sporculara yönelik hakaretleri kınadı - Son Dakika
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Osmanelispor, Bilecik U12 liginde tribünden sporculara yönelik hakaretleri kınadı

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Osmanelispor, Bilecik U12 liginde tribünden sporculara yönelik hakaretleri kınadı
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Bilecik U12 Gençler Ligi'nde mücadele eden Osmanelispor, BFA ve 4 Eylülspor maçlarında tribünden sporculara ve hakeme yönelik hakaretleri kınadığını açıkladı. Kulüp, rakip sporcu velilerini sağduyuya davet ederek U12 liginin şenlik ligi olduğunu hatırlattı.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde mücadele eden Osmanelispor, oynadıkları Bilecik Futbol Akademisi (BFA) maçında sporculara yönelik hakaretleri kınadıklarını açıkladı.

Bilecik U12 Gençler Ligi B Grubu'nda ligin 6'ıncı haftasında Osmanelispor kendi evinde BFA konuk etti. İddialara göre maç esnasında kulüp yöneticiler ve bazı futbolcu velileri karşı takım yöneticileri ve futbolculara hareket etti. Bu olay sonrasında ligin 8'inci haftasında Bozüyük temsilcisi 4 Eylülspor deplasmanında aynı tavırları gören Osmanelispor yönetimi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Oynadığımız 4 Eylül Spor Osmanelispor U12 müsabakasında tribünde bulunan ev sahibi takımın velileri tarafından yapılan sporcularımıza yönelik hakaretleri kınıyoruz. Bu benzeri olayı evimizde oynadığımız Osmanelispor, Bilecik Futbol Akademisi maçında da misafir gelen sporcu velileri ile de yaşadık.Tüm rakip sporcu velilerini sağduyuya davet ediyoruz. U12 liginin Şenlik Ligi olduğunu ve bu çocukların 10 yaşlarında olduğunu hatırlamaya davet ediyoruz. Tribünlerden hakeme ve sporculara yapılan hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Fair play, hepimizin sorumluluğu" denildi.

Kaynak: İHA
BilecikGüncelSporSon Dakika

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