Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Denizli'de 52'incisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, 16 ülkeden 321 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Çekiç atma kategorisinde rakipleri karşısına çıkan Osmangazi Belediyespor'un genç atleti Emre Çiftçi, müsabakada önemli bir başarıya imza attı. Son dönemde kendi branşında büyük ivme yakalayan Çiftçi, şampiyonada ikincilik kürsüsüne çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Osmangazili atletten önemli başarı - Son Dakika

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