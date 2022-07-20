Osmangazili atletten önemli başarı - Son Dakika
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Osmangazili atletten önemli başarı

20.07.2022 10:22
Osmangazili atletten önemli başarı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Denizli'de düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Denizli'de düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Denizli'de 52'incisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, 16 ülkeden 321 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Çekiç atma kategorisinde rakipleri karşısına çıkan Osmangazi Belediyespor'un genç atleti Emre Çiftçi, müsabakada önemli bir başarıya imza attı. Son dönemde kendi branşında büyük ivme yakalayan Çiftçi, şampiyonada ikincilik kürsüsüne çıktı.

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YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emre Çiftçi, Osmangazi, Atletizm, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazili atletten önemli başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazili atletten önemli başarı - Son Dakika
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