Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

19.07.2022 17:24
Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

TFF 3. lig 3. grup ekiplerinden Osmaniyespor, 2022–2023 sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 3. lig 3. grup ekiplerinden Osmaniyespor, 2022–2023 sezon hazırlıklarına başladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 7 Ocak Şehir Stadyumu'nda ziyaret ettiği sarı yeşilli futbolculara yeni sezonda başarı diledi.

Osmaniyespor'un her zaman yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, "Biz size rahat bir ortam sunabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sizden de güzel sonuçlar bekliyoruz. Heyecanınız hiç bitmesin, azminiz daim olsun. Biz de sizinle coşalım, sizinle gülelim inşallah. Bu sene daha yukarılara, sizinle başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Vali Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Osmaniyespor Başkanı Bülent Çenet, tüm takıma başarılar diledi.

Kurban kesilip dua edilmesinin ardından takım, teknik direktör Hakkı Hocaoğlu gözetiminde ilk idmanını yaptı.

YORUMLAR
500
Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor Emre Adiloğlu Sivas Belediyespor'da Emre Adiloğlu Sivas Belediyespor'da
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:30:56. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement