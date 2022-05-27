Otizmlilerden anlamlı sergi; 'Fark Yok Sevgi Var' - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmlilerden anlamlı sergi; 'Fark Yok Sevgi Var'

27.05.2022 13:07
Otizmlilerden anlamlı sergi; 'Fark Yok Sevgi Var'

İstanbul DHAOtizmli bireylerin; sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişiyi çektiği fotoğraflar "Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

İstanbul DHA

Otizmli bireylerin; sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişiyi çektiği fotoğraflar "Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile Brand İletişim ortaklığında bir araya gelen özel bireyler, 2 ay boyunca fotoğraf eğitimi aldı ve birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekti.

Özel bireylerin çektiği fotoğraflar Müze Gazhane'de yerini alırken gerçekleştirilen etkinliğe sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişi, otizmli bireyler ve aileleri katıldı. Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz amaçlarını "Özel çocukların gizli yeteneklerinin eğitimle her geçen gün ortaya çıktığını, içinde gizledikleri başarıları ortaya çıkartan özel çocuklara bu proje ile fayda sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak" olarak açıkladı.GÖKÇE: DUYGULAR ENGELLENEMEZ

TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise "Vakfımız Türkiye'nin ilk kurulmuş OTİZM vakfıdır. Mütevelli heyeti ve yönetim kurulu otizmli çocuğa sahip anne babalardan oluşmaktadır. Bugüne kadar 1 okul, 1 yetişkin otizmliler için yatılı bakım merkezini yaptık. Yapmış olduğumuz bu projeler ile dünde ve bugünde yaşanan sorun ve ihtiyaçlara dikkat çekmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Benimde 16 yaşında otizmli evladım var. Kızım ve diğer evlatlarımızın seslerini, ailelerimizin duygu ve yaşadıkları zorlukların duyulması için projeler üretiyoruz. Dünden bugüne yanımızda olan Fark yok Sevgi Var' mottomuz ile bizlere hayatlarında yer açan, destekçi ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bizlerin duyguları yoğun, hayatlarımız zor ve evlatlarımız için yeni bir bakım modeline ihtiyacımız var. Projemiz hazır hayata geçirmek için binamızı yapacağımız yer arayışlarımız devam ediyor. Evlatlarımızın ve ailelerimizin yaşadığı zorlukları her ortamda dile getirmemiz, onları toplumda bilinirliğini, kabul görünürlük, empati ve sevgi ile kucaklaşmak için fırsat yaratacaktır çünkü duygular engellenemez" şeklinde konuştu.


YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'dezenformasyon' açıklaması Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'dezenformasyon' açıklaması Açıklaması Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Medya, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Otizmlilerden anlamlı sergi; 'Fark Yok Sevgi Var' - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
12:52 Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
12:38 Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan zanlının psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı! Ekipler bağlantılarının olup olmadığı araştırıyor
12:33 Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı
12:30 Babasının evini yakan zanlı, polisin "yaptığın suç" sözlerine verdiği cevapla pes dedirtti
12:22 Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı
12:16 Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Mini şortuyla "Hazırım" dedi
12:04 Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler
11:58 Kamerunlu gol kralı Rostand Kako Türkiye'de yaşamını yitirdi
11:54 Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 13:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: Otizmlilerden anlamlı sergi; 'Fark Yok Sevgi Var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement