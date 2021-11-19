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Ozan Tufan dev mücadeleyi kaçıracak - Son Dakika

Ozan Tufan dev mücadeleyi kaçıracak

19.11.2021 08:51
Ozan Tufan dev mücadeleyi kaçıracak

İngiltere Premier Lig'de yarın Manchester United'la Watford karşılaşacak. Karşılaşmada Ozan Tufan krizi yaşanıyor. A Milli Takım'da sakat dönen başarılı orta saha, dev mücadeleyi kaçıracak.

A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında forma giyemeyecek. Watford kulübü son ana kadar bekleyeceğini açıklamıştı ancak diz sakatlığı yaşayan futbolcunun riske edilmesi beklenmiyor.

YENİ ALIŞIYOR

Premier Lig'e geldiği ilk günlerde uyum sorunu yaşayan Ozan, son 6 maçın 4'ünde ilk 11 başladı. Orta sahadaki ağırlığını yeni yeni hissettirmeye başlayan Ozan için bu sakatlık hiç iyi olmadı.

Manchester United, Premier Lig, Milli Takım, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan dev mücadeleyi kaçıracak - Son Dakika Spor


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