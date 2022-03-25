Özel sporcular, Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı - Son Dakika
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Özel sporcular, Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı

25.03.2022 18:30
Özel sporcular, Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı

Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Peru'da düzenlenecek Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı.

Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Peru'da düzenlenecek Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 1-11 Nisan'da başkent Lima'da gerçekleştirilecek.

Kampa çağrılan özel sporcuların milli takım aday kadrosunda, Volkan Yavuzaslan, Resul Orakçı, Birkan Dikici, Hüseyin Dinç, Mert Uruğ, Sedat Kızmaz, Mehmet Anıl Koçak, Hami Haldız, Tahra Kavis, Furkan Özdemir ve Caner Ekin yer alıyor.

Kamp, 29 Mart Salı günü sona erecek. Ardından milli takım kafilesi Peru'daki "Futsal Dünya Kupası"na katılmak üzere aynı gün sabah saatlerinde İstanbul'dan bu ülkeye hareket edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, hedeflerinin dünya kupasını kazanmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılında İtalya'da Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi büyük bir sevince boğan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'mız ile yeni bir destan yazmak istiyoruz. Avrupa şampiyonluğu gibi büyük bir başarıyı ilk defa ülkemize yaşatan, teknik kurul başkanımız İbrahim Acar ve ekibine, özel sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, 29 Mart sabahı Peru'ya hareket edecek milli takım kafilemiz yeni bir destan yazmak için mücadele edecek."

Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandıkları tüm başarıların özel sporcuların aileleri ve Türk milletinin destek ve duaları ile geldiğini belirten Aydın, "Dualarını esirgemeyen milletimize ve TÖSSFED ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnşallah Peru'da müsabakalarımızı kazanarak, 2022 Dünya Futsal Kupası'nı ülkemize getireceğiz. Biz inandık, başaracağız." ifadelerini kullandı.

Özel sporcular, Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı
Özel sporcular, Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı
Özel sporcular, Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı
Özel sporcular, Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı

YORUMLAR
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Türkiye, Portekiz ile yarın 9. kez karşılaşacak Türkiye, Portekiz ile yarın 9. kez karşılaşacak

Dünya Kupası, Futsal, Milli, Peru, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Özel sporcular, Futsal Dünya Kupası için Riva'da hazırlık kampına başladı - Son Dakika


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