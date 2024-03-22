P. Karşıyaka, Beşiktaş'a konuk olacak - Son Dakika
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P. Karşıyaka, Beşiktaş'a konuk olacak

P. Karşıyaka, Beşiktaş\'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında P. Karşıyaka, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20.30'da Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak. P. Karşıyaka 16 galibiyet, 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 18 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk devre müsabakasını P. Karşıyaka 94-85 kazanmıştı.

22.03.2024 10:43
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında P. Karşıyaka, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 16 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Beşiktaş ise 18 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek 4'te 4 yapmayı planlarken, Beşiktaş ise İzmir ekibini mağlup ederek zirveye yaklaşmak istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 94-85 kazanmayı başarmıştı.

Bu zorlu müsabakayı Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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