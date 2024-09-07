Paralimpik Oyunları'nda Milli Yüzücüler Finale Kalamadı

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 200 metre karışık SM5 sınıfında milli sporcular Sevilay Öztürk ve Meryem Nur Tunuğ, finale kalamadı.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Sevilay ve Meryem Nur, 200 metre karışık SM5 sınıfında elemelere çıktı.

Sevilay 4.00.04'lük zamanıyla genel sıralamada 10'uncu, Meryem Nur ise 4.19.93'lük derecesiyle 14'üncü oldu. İlk 8'e giremeyen iki milli yüzücü de elendi.