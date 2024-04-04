Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Süper Lig'de kalmak ve alkışlanan bir takım olmak istiyoruz - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Süper Lig'de kalmak ve alkışlanan bir takım olmak istiyoruz

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Süper Lig\'de kalmak ve alkışlanan bir takım olmak istiyoruz

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Samsunspor maçının ardından Süper Lig'de kalmak ve herkesin alkışladığı bir takım olmak istediklerini söyledi. Maç sonunda yapılan basın toplantısında konuşan Üzülmez, galip gelememelerine rağmen mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını ve 1 puanın da iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, takımın son 3 maçta iyi performans sergilediğini ve ligde kalmak için mücadeleye devam etmek istediklerini vurguladı.

04.04.2024 23:20  Güncelleme: 23:21
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SAMSUN (İHA) – Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Samsunspor maçının ardından Süper Lig'de kalmak ve herkesin alkışladığı bir takım olmak istediklerini söyledi.

Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Pendikspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Üzülmez, galip gelemedikleri için üzgün olduğunu ifade etti.

"Galip gelmek istedik ama 1 puan da iyidir"

Mücadele gücü yüksek bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Üzülmez, "Mücadele anlamında keyifli maç oldu. Samsunspor iç sahada ön alan baskısı en iyi yapan takımlardan biri. Ligde bu alanda ilk 2'de yer alıyor. Taraftar desteğini alarak çok iyi ön alan baskısını yapan bir takıma karşı oynadık. Rakibi iyi analiz ettik. Samsunspor'un iyi oyuncuları var . Ön alan baskısına karşı çok iyi çalıştık. Oyuncularımız bu anlayışla, 3 gündür çalıştığımız gibi iyi oynadı. Galip gelmek istedik ama 1 puan da iyidir. Göreve geldiğimizden beri dokunuşlarda bulunduk. 2 haftadır gol yemiyoruz. Bugün de gerekli direnci gösterdik. Bu yarışı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Konyaspor maçı hariç 3 maçta da iyi oynadık. Ligde kalmak istiyoruz. Herkesin alkışlayacağı bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Maçın hakemine çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde hakemlere destek verilmesi gerekiyor. Bugün hakem sahada gördüğünü çaldı, o yüzden tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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