Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek verdi. İspanyol çalıştırıcı, Filistin Milli Takımı formalarını imzaladı.
Guardiola'nın imzaladığı Filistin formalarının, Gazze'de faaliyet gösteren ampute futbol takımına destek amacıyla gönderileceği belirtildi. Anlamlı jest kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Tecrübeli teknik adamın bu hareketi, futbol dünyasında dayanışma örneği olarak yorumlandı.
Pep Guardiola'dan alkış tufanı koparan hareket
