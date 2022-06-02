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PFDK kararları açıklandı

02.06.2022 19:54
PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası bazı kulüplere ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası bazı kulüplere ceza verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

"1- Kayserispor Kulübü'nün, 26.05.2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Kayserispor- Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Sivasspor Kulübü'nün, 26.05.2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Kayserispor- Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Bandırmaspor Kulübü'nün, 29.05.2022 tarihinde oynanan Bandırmaspor- Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü'nün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bandırmaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ESKİ KAPALI BATI TRİBÜNÜ B, C, D, E ve YENİ KAPALI DOĞU TRİBÜNÜ B, C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bandırmaspor görevlisi Özer Efem'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

4- Eyüpspor Kulübü'nün, 29.05.2022 tarihinde oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Bodrumspor'un, 29.05.2022 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor -Bodrumspor TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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