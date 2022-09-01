Ergi Tırpancı, Pınar Karşıyaka'da - Son Dakika
Üye Girişi

Ergi Tırpancı, Pınar Karşıyaka'da

01.09.2022 15:40
Ergi Tırpancı, Pınar Karşıyaka'da

Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Semt77 Yalovaspor forması giyen 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Ergi Tırpancı'ya "hoş geldin" dedi.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve profesyonel olan Ergi Tırpancı, daha sonra OGM Ormanspor ve Semt77 Yalovaspor takımlarında forma giydi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Otomobil çekiciye çarptı; anne öldü, 3 çocuğu yaralandı Otomobil çekiciye çarptı; anne öldü, 3 çocuğu yaralandı İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de gündemi değerlendirdi İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de gündemi değerlendirdi
Kaynak: İHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, ING Bank, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergi Tırpancı, Pınar Karşıyaka'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ergi Tırpancı, Pınar Karşıyaka'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement