Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve profesyonel olan Ergi Tırpancı, daha sonra OGM Ormanspor ve Semt77 Yalovaspor takımlarında forma giydi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ergi Tırpancı, Pınar Karşıyaka'da - Son Dakika

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