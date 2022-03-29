Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası biletini kaptı - Son Dakika
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Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası biletini kaptı

29.03.2022 23:51
Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası biletini kaptı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finalinde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finalinde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Portekiz, Kuzey Makedonya'yı Dragao Stadı'nda konuk etti. Yarı finalde A Milli Futbol Takımı'nı eleyerek finale yükselen Portekiz, 32'nci dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 65'inci dakikada Bruno Fernandes bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Portekiz, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar arasına adını yazdırdı.2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off'unun bir diğer finalinde ise Polonya, Silesian Stadyumu'nda İsveç'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Polonya, Robert Lewandowski'nin 49'uncu dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 72'nci dakikada Polonya, Piotr Zielinski'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Polonya, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.


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2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Portekiz, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası biletini kaptı - Son Dakika


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