Portekizli teknik direktör Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Portekizli teknik direktör Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

01.06.2022 02:59
Portekizli teknik direktör Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Jesus ve beraberindekiler, havaalanına getirilen Koç Holding'e ait bir helikoptere bindirildi. Jesus'un, konaklayacağı yere götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Jesus'un İstanbul'a geleceği haberini alan yüze yakın taraftar da havaalanına gelerek yeni teknik direktör adaylarını karşılamak istedi. Basın mensupları da Jesus'u görüntülemek için özel havacılık bölümünde bekleyişini sürdürdü. Ancak Jesus'un helikoptere bindirilmesi nedeniyle taraftar ve basın mensupları yeni hoca adayını göremedi. Taraftarlar, beklerken, "Ali Koç Jesus'u buraya getir" sloganı attı ve Jesus'ın adının geçtiği şarkılar söyledi.

Fenerbahçe'den Jesus'un ismi geçen ilk paylaşım ve canlı yayın

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelişiyle ilgili paylaşım yapıldı. Twitter hesabından, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un İstanbul'a inişi şimdi canlı yayınla @fbtv ve Fenerbahçe Youtube ekranlarında" ifadesi yer alan bir mesaj yayımlandı. Böylece Jorge Jesus ismi resmi olarak ilk kez telaffuz edilmiş oldu.

Havaalanında bekleyen taraftarlar da Jesus'un gelişi ve konaklayacağı yere götürülüşünü canlı yayın hesaplarından izledi.

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Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Portekizli teknik direktör Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika


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