Poyraz Birdal, Dünya Şampiyonluğu Peşinde - Son Dakika
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Poyraz Birdal, Dünya Şampiyonluğu Peşinde

Poyraz Birdal, Dünya Şampiyonluğu Peşinde
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11 yaşındaki Poyraz Birdal, 2026'da Madrid'de kickboks şampiyonluğu hedefliyor.

Haber: İlhan Baba

(ANSBACH) - Almanya'nın Ansbach kentinde yaşayan, judo ve kickboksta üst üste Almanya şampiyonluğunu kazanan 11 yaşındaki Poyraz Birdal, Kasım 2026'da Madrid'de düzenlenecek ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Almanya'nın Ansbach kentinde yaşayan 11 yaşındaki Poyraz Birdal, judo ve kickboksta elde ettiği Almanya şampiyonluklarıyla dikkat çekiyor. Başarılı genç sporcu, Kasım 2026'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek Uluslararası Spor Kickboks Birliği (ISKA) Dünya Kickboks Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi olan Poyraz Birdal, 2023 ve 2024 yıllarında Almanya'nın farklı kentlerinde düzenlenen judo ve kickboks turnuvalarında birincilik dereceleri elde etti. Son olarak Schwabach kentinde gerçekleştirilen judo şampiyonasında Almanya şampiyonu olan genç sporcu, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Poyraz Birdal, 2025 yılında ISKA tarafından düzenlenen kickboks organizasyonlarında iki kez Almanya şampiyonu olurken, 2026 yılında da aynı federasyonun düzenlediği şampiyonada bir kez daha Almanya şampiyonluğu kazandı.

Dövüş sporlarına henüz 3 yaşındayken babası Tolga Birdal'ın yaptırdığı antrenmanlarla başlayan Poyraz, kulüp çalışmalarının yanı sıra babasıyla düzenli olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Genç sporcu, babasıyla birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığını ifade ediyor.

Baba Tolga Birdal da oğlunun bugüne kadar önemli başarılara imza attığını belirterek, "Poyraz'ın en büyük hedefi, bu yılın kasım ayında Madrid'de düzenlenecek ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası'nda mücadele ederek dünya şampiyonu olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Poyraz Birdal, Dünya Şampiyonluğu Peşinde - Son Dakika

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