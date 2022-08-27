Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı - Son Dakika
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Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı

27.08.2022 19:48

Premier League'in 4. haftasında Manchester City, Crystal Palace'ı ağırladı. İlk yarıyı 2-0 geride noktalayan ev sahibi büyülü bir geri dönüşe imza atarak 90 dakikayı 4-2 galibiyetle noktaladı. City'nin yeni transferleri Haaland, 3 golle maçın yıldızı oldu.

Manchester City ile Crystal Palace, Premier Lig'in 4. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2 farklı geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

İLK YARI ŞOK SONUÇ

Karşılaşmada Crystal Palece, 4. dakikada John Stones ve 21. dakikada Joachim Andersen'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarı adeta Manchester City fırtına estirdi.

Manchester City'nin Haaland'ı var! Hat-trick yaptı, takımını 2-0'dan geri getirdi

HAALAND RESİTALYAPTI

Yeni transfer Haaland'ın resital sunduğu ikinci yarı da galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Bernardo Silva ile 62, 70 ve 81. dakikada Haaland kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 10'a yükseltti. Crystal Palace 4 puanda kaldı.

Manchester City'nin Haaland'ı var! Hat-trick yaptı, takımını 2-0'dan geri getirdi
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SON DAKİKA: Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı - Son Dakika
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