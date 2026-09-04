PSG, teknik direktörü Luis Enrique'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı - Son Dakika
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PSG, teknik direktörü Luis Enrique'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı

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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, İspanyol teknik direktörü Luis Enrique ile 2030 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı. Kulüp, 56 yaşındaki teknik adamın takımın başında kalacağını açıklarken, Enrique UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonda üst üste zafere ulaşmıştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, İspanyol teknik direktörü Luis Enrique ile 2030 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Luis Enrique, 2030'a kadar Paris Saint-Germain teknik direktörü." ifadesi kullanıldı.

Fransız ekibini 5 Temmuz 2023'ten beri çalıştıran 56 yaşındaki İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonda üst üste şampiyonluğa ulaştı.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Galatasaray ile de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor PSG, teknik direktörü Luis Enrique'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı - Son Dakika

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