Rahvan atları bu yıl 'zafere' koştu - Son Dakika
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Rahvan atları bu yıl 'zafere' koştu

29.08.2022 12:59
Rahvan atları bu yıl 'zafere' koştu

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 7. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları Zafer Koşusu düzenlendi.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 7. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları Zafer Koşusu düzenlendi.

Zafer Haftasının 100. yılı etkinleri çerçevesinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları Zafer Koşusunda kupalar sahiplerini buldu. Türkiye'nin farklı illerinden 90 rahvan yarış atı katılırken, 20'ye yakın jokey yarıştı. Yarışlar 10 kategoride gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Zeki Genellioğlu, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu at tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Taytak, Ağustos ayının Türk Milleti için zafer ayı olduğunu vurguladı.

Konserde yarışlar kadar büyük ilgi gördü

Yapılan konuşmaların ardından 10 kategori de düzenlenen yarışlarda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Ağa seçimi kurulu tarafından işadamı Halil Alimoğlu ağa seçildi. 7. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları Zafer Koşusu etkinlikleri konser ile devam etti. Önce ses sanatçısı Hamiyet konser verdi. Daha sonra ise sanatçı Mustafa Yıldızdoğan seslendirdiği parçalar ile programa katılan vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Türkiye, Spor, Son Dakika

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