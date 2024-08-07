RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis ile karşılaşacak - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. İskoçya Futbol Federasyonundan David Dickinson'ın yöneteceği müsabakada, Başakşehir rakibini elemesi durumunda play-off etabında mücadele edecek.

07.08.2024 10:14
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonundan David Dickinson yönetecek. Dickinson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David McGeachie ve Francis Connor yapacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Iberia Tiflis, bir önceki turda Arnavut ekibi Partizani'yi Gürcistan'da oynanan maçta 2-0 yenerken, deplasmanda golsüz berabere kalarak turu atladı.

RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis ile karşılaşacak - Son Dakika

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