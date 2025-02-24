Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç - Son Dakika
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Spor

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç

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Fanatik Galatasaraylı gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kütahyalı, ''Bu Mert Hakan tam bir operasyonel provakatör. Tam alaturka tarz bir Roy Keane çakması. Yetenekleri çok çok az ama tam bir tetikçi. Mert Hakan tam bir O.Ç. Tam operasyon çocuğu" dedi.

24.02.2025 17:51  Güncelleme: 18:10
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Fanatik Galatasaraylı gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından sert bir paylaşımla tepki gösterdi.

"MERT HAKAN TAM BİR O.Ç"

Kütahyalı, "Bu Mert Hakan tam bir operasyonel provakatör. Tam alaturka tarz bir Roy Keane çakması. Yetenekleri çok çok az ama tam bir tetikçi. Mert Hakan tam bir O.Ç. Tam operasyon çocuğu…Galatasaray, bugün bir şeref mücadelesi verip galip gelmek zorundadır" dedi.

İşte Rasim Ozan'ın o paylaşımları;

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
Rasim Ozan Kütahyalı\'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç

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Son Dakika Spor Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emin Erol:
    o sen olmayasın Rasim kendini tarif etme 91 29 Yanıtla
  • Murat Cirak:
    Ayni paylaşımı Melo içinde yaparmisin. 82 27 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    doğru söze ne denir .. kırk yılın sırtı doğru bir söz söyledin. 37 53 Yanıtla
  • erkan zengin:
    sensin o.. çç 62 19 Yanıtla
  • Sk 06:
    sende süzme Felipe ile 51 12 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Rasim ozamn sen o.c bile değil daha betwrisin 37 6 Yanıtla
  • Osman Ak:
    O .Ç ROK 25 4 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Nafakan hanıma sormuşlar niye boşanıyorsunuz diye oda burada yazamayacağım lafları demiş senin için ben evlendim o niye evlenemedi mesela şöyle böyle diyor anladın sen 16 2 Yanıtla
  • Casper:
    Ayıp Yakışmıyoruz Size Efem 10 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    övmüş mü sövmüş mü anlamadım. Kafa yandı :))))) hopaaa 5 5 Yanıtla
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