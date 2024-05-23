Real Madrid, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de 12. şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
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Real Madrid, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de 12. şampiyonluğunu hedefliyor

Real Madrid, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final\'de 12. şampiyonluğunu hedefliyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek İspanya'nın Real Madrid takımı, organizasyonda en çok şampiyon olan takım durumunda bulunuyor. İspanyol ekibi, 12. şampiyonluğunu hedefliyor. Real Madrid, son 14 Dörtlü Final'in 10'unda yer aldı ve 11 şampiyonluk elde etti. Ancak son 10 organizasyonda 3 kez finalde kaybetti. Normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid, sadece Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da yenildi.

23.05.2024 11:14
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Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek İspanya'nın Real Madrid takımı, organizasyonda en çok şampiyon olan takım durumunda bulunuyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak ve Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos'un yer aldığı Dörtlü Final'e katılacak İspanyol ekibi Real Madrid, 12. şampiyonluğunu hedefliyor.

İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Real Madrid, 11 şampiyonluğun yanı sıra 9 ikincilik, 4 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.

Son 14 Dörtlü Final'in 10'unda yer aldı

Real Madrid, 1995-1996 sezonunda yer aldığı Dörtlü Final'in ardından 14 sene bu organizasyondan uzak kaldı.

2010-2011 yılında Dörtlü Final mücadelesi veren İspanyol ekibi, bu sezonla birlikte 14 organizasyonun 10'unda ismini son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında kupayı kazanmayı başaran son şampiyon Real Madrid, yer aldığı son 10 organizasyonda 2013, 2014 ve 2022 yıllarında ise finalde kaybetti.

Normal sezonu zirvede bitirdi

Real Madrid, normal sezonu 27 galibiyetle lider tamamladı.

Bu sezon rakiplerine göre üstün bir oyun sergileyen eflatun-beyazlılar, play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

Real Madrid, Dörtlü Final'de ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

İki takım, geçen sene finalde karşılaşmış ve Real Madrid karşılaşmadan 79-78 galip ayrılarak 11. şampiyonluğunu elde etmişti.

Bu sezon sadece Fenerbahçe'yi yenemedi??????

Sezonun ilk bölümü itibarıyla liderliği ele alan ve ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Real Madrid'in bu sezon iki maçta da kaybettiği tek takım Fenerbahçe Beko oldu.

İstanbul'da oynanan karşılaşmayı uzatma bölümünde 100-99 kazanan sarı-lacivertli takım, rakibine de bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

Sezonun ikinci yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi de Fenerbahçe Beko, 10 sayılık farkla 89-79 kazanmayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de 12. şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika

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