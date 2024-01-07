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Sivassporlu Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Sivassporlu Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samu Saiz ve Rey Manaj karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 90. dakikasında sarı kart gören Manaj cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki başarılı oyuncu sahasında oynayacakları Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Sivassporlu Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
07.01.2024 - 16:33,
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Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samu Saiz ve Rey Manaj karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi.

Mücadelenin 90. dakikasında sarı kart gören Manaj cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki başarılı oyuncu sahasında oynayacakları Galatasaray maçında forma giyemeyecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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