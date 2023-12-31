Rıdvan Dilmen\'den Süper Kupa açıklaması: \'Türkiye varken neden Suudi Arabistan\'da oynuyorsunuz?\'

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmediği için oynanmayan Süper Kupa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Süper Kupa'nın Riyad'da oynanma kararı alındığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TFF Başkanı Büyükekşi ile bir yemekte karşılaştığını belirten Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükekşi'ye "Türkiye varken neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?" diye sorduğunu, Büyükekşi'nin "Ben kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan ve kaybeden şu kadar alacak dedim. Kulüp başkanları da kabul ettiler" yanıtını verdiğini söyledi.

ERDOĞAN İLE BÜYÜKEKŞİ ARASINDAKİ KONUŞMAYI AKTARDI

Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanma kararının alınmasının ardından Mehmet Büyükekşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yemekte karşılaştığını ifade eden Rıdvan Dilmen, Habertürk canlı yayınında Erdoğan ile Büyükekşi arasında geçen konuşmayı aktardı.

"4 MİLYON DOLAR PARA VAR DEDİM, BAŞKANLAR KABUL ETTİ"

Konuşmaya Büyükekşi'nin başladığını söyleyen Dilmen, Mehmet Büyükekşi'nin, "Ben kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan ve kaybeden şu kadar alacak dedim. Kulüp başkanları da kabul ettiler. İlk talep onlardan değil benden gitti." şeklinde konuştuğunu söyledi.

ERDOĞAN: NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNUYORSUNUZ?

Bu konuşma üzerine Recep Tayyip Erdoğan, Büyükekşi'ye, "Türkiye varken neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?" şeklinde soru yöneltiyor...

"O ZAMAN TAMAM"

Erdoğan'ın bu soruna cevap veren Büyükekşi, "İki kulüp de para kazanacağı için böyle bir teklif sunduk ve onlar da kabul etti." dediği ifade edildi. Aldığı bu cevabın ardından Erdoğan'ın da, "O zaman tamam" dediği aktarıldı.