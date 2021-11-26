River Plate ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Puanını 52'ye çıkaran River Plate, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Defensa y Justicia ile arasındaki puan farkını 12'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.

Arjantin Premier Lig'de konuk ettiği Racing'i 4-0 mağlup eden River Plate, şampiyonluğa ulaştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız

AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira