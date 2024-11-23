Rockets'tan Blazers'a Farklı Yenilgi - Son Dakika
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Spor

Rockets'tan Blazers'a Farklı Yenilgi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayısıyla Blazers'ı 116-88 mağlup etti.

23.11.2024 11:18
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'ı 116-88 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Blazers'ı 28 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Rockets'ta Dillon Brooks, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Jokic'in "triple-double"ı galibiyet için yeterli olmadı

Dallas Mavericks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 123-120 mağlup etti.

Mavericks'te Naji Marshall 26 sayı ile NBA kariyer rekoru kırarken, PJ Washington ise 22 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Karşılaşmada süre alamayan Mavericks oyuncusu Luka Doncic'in sağ bileğindeki burkulmadan dolayı en az 4 maç daha takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 33 sayı, 17 ribaunt, 10 asist ile "triple-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Antetokounmpo'dan "triple-double"

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 129-117 yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, Pacers'a karşı 37 sayı, 10 ribaunt ve 11 asist ile triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers'ta ise Pascal Siakam 25, Bennedict Mathurin de 20 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers- Brooklyn Nets: 113-98

Washington Wizards- Boston Celtics: 96-108

New Orleans Pelicans- Golden State Warriors: 108-112

Chicago Bulls- Atlanta Hawks: 136-122

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 116-88

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 129-117

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 120-123

Los Angeles Clippers- Sacramento Kings: 104-88

Kaynak: AA

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