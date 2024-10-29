Rodri, 2024 Altın Top'u Kazandı - Son Dakika
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Rodri, 2024 Altın Top'u Kazandı

İspanyol futbolcu Rodri, 2024 Altın Top ödülünü kazandı; Aitana Bonmati en iyi kadın oyuncu seçildi.

29.10.2024 02:16
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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı.

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri, Altın Top ödülünün sahibi oldu.

Oylamada Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham de üçüncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulundu. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.

- Arda Güler, Kopa Kupası'nda ikinci sırada

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nda ikinci sırada yer aldı.

Barcelona'nın İspanyol forveti Lamine Yamal, kupanın kazananı oldu.

Yılın forvetine verilen Gerd Müller Kupası'nı geçen yıl PSG'de forma giyen Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ile Bayern Münih'de oynayan İngiliz oyuncu Harry Kane paylaştı.

Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü, Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.

Yılın teknik direktörü Carlo Ancelotti

Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, erkeklerde yılık teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

ABD Milli Takımı'nı çalıştıran İngiliz Emma Hayes de kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Real Madrid, kadınlarda ise Barcelona'ya gitti.

Socrates ödülü ise İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso'ya verildi.

Kaynak: AA

Arda Güler, Manchester, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rodri, 2024 Altın Top'u Kazandı - Son Dakika

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