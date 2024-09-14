Roland Sallai Galatasaray'da - Son Dakika
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Roland Sallai Galatasaray'da

Roland Sallai Galatasaray\'da

Macar futbolcu Roland Sallai, Galatasaray ile sözleşme imzaladı ve taraftara mesaj gönderdi.

14.09.2024 18:33
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Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan resmi imzayı attı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Macar futbolcu, " Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyordum ve bunu kabul ettim" dedi.

2024-2025 futbol sezonunun birinci transfer dönemi dün gece sona erdi. Transfer sürecinin son saatlerinde Galatasaray ile anlaşmaya vararak İstanbul'a gelen Roland Sallai, sarı-kırmızılı camia ile sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sallai, "Türkiye'nin en en büyük kulübüne gelmekten dolayı heyecanlıyım" diyen Macar futbolcu, "Öncelikle buraya gelmemde yardımcı olan başkanımıza ve tüm değerli insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir kulübe geldim. Şu an çok sabırsızım hem hocamızla hem takım arkadaşlarımla hem de burada çalışanlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Son haftalarda, son aylarda bir ilgi vardı ve ben de bu ilgiye karşılık verip gelmek istedim; çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyordum ve bunu kabul ettim" dedi.

"Taraftarımız inanılmaz"

Sarı-kırmızılı taraftarlar ile buluşmak için sabırsızlandığını vurgulayan Macar oyuncu, "Diğer taraftan da bir şampiyonluk hedefimiz var, dün söylediğim gibi. Ayrıca Avrupa Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Birkaç şey biliyordum, daha önce hocamızla da konuştum. Burası eski oynadığım takımlardan uzak bir yerde. Çok bir bilgim yoktu; ancak buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve formamıza beşinci yıldızı takmak istiyorum. Taraftarlarımızdan da aynı şekilde devam etmelerini rica ediyorum. İnanılmaz bir taraftar grubu. Bu akşam da stada gidersem eğer, orada da dışarı çıkacağım; ama bakalım nasıl bir şey bekliyor beni. Onların karşısına çıkıp maç oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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