Üye Girişi
Sakaryaspor, Afjet Afyonspor maçının ardından - Son Dakika

Sakaryaspor, Afjet Afyonspor maçının ardından

11.11.2021 00:58
Sakaryaspor, Afjet Afyonspor maçının ardından

2-0'lık Afjet Afyonspor galibiyeti sonrasında değerlendirmede bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, "Ajax ile kendimizi kıyaslama konusunda tabii ki bir şey diyemeyiz.

2-0'lık Afjet Afyonspor galibiyeti sonrasında değerlendirmede bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, "Ajax ile kendimizi kıyaslama konusunda tabii ki bir şey diyemeyiz. Ama biz Sakaryaspor olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında ağırladığı Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un bu galibiyeti ile puanı 26'ya yükselirken, Afjet Afyonspor ise 18 puanda kaldı. Maçın sonrasında her iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Daha fazla gol atarak lider olmak istediklerini belirten Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, Ajax ile kendilerini kıyaslamadıklarını fakat Sakaryaspor olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ömer Bozan: "3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz"

Sakaryaspor oyuncusu Ömer Bozan, "Bu hafta içi bu maça iyi hazırlandık, analizlerle ve hocamızın gösterdiği taktikler olsun maça iyi başladık zaten. 90 dakika boyunca üstün taraf bizdik, hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bizim için önemli bir maçtı çünkü rakip de üst sıralara tırmanmak için uğraşıyordu. Sonuçta averaj ve puan olarak da onların önüne geçtik. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz ve bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Çağlayan Menderes: "Ligin değil dünyanın en az gol yiyen takımı olmayı hedefledik"

Sakaryasporlu futbolcu Çağlayan Menderes, "Biz takım olarak hep birbirimize yakın şekilde takım halinde oynuyoruz. Takım savunması yapıyoruz, onun da etkisi var kalecimiz de çok formunda maşallah onun da çok etkisi var. Çok şükür inşallah böyle devam edeceğiz, ligin değil dünyanın en az gol yiyen takımı olmayı hedefledik ve inşallah böyle devam ederiz. Buradan taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz, hafta içi olması ve maçın saatinin 13.00 olmasına rağmen geldiler, çok güzel desteklediler bizi" diye konuştu.

Ercümend Coşkundere: "Sakaryaspor olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktör Ercümend Coşkundere, "Sakaryaspsor kendi oyununu oynayarak haklı bir galibiyet aldı. İyi yolda gidiyoruz. Bugün Hekimoğlu berabere kalsa liderdik averajla, sadece liderliği erteledik. Daha önceden de söylediğim gibi inşallah ilk yarıyı puan farkı ile lider bitirmek istiyoruz. Takım iyi oynuyor, disiplinli bir oyunumuz var. Rakip pozisyon bulmakta zorlanıyor. Gol konusunda da atıyoruz. Kapanan bir takım değiliz onu anlatmaya çalışıyorum. Kompakt oynayan, planlı oynayan bir takım olduk. Gol yememek güzel, inşallah bundan sonra da yemeyiz. Daha fazla gol atarak lider olmak istiyoruz. Biz kendimizin rakibiyiz, Ajax ile kendimizi kıyaslama konusunda tabii ki bir şey diyemeyiz. Ama biz Sakaryaspor olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Nazmi Candoğan: "Aramızda tatlı bir rekabet var"

Afyonsporlu Nazmi Candoğan, "Öncelikle Sakaryaspor'u tebrik ederim galibiyetinden dolayı. Aramızda tatlı bir rekabet var. Biz buraya normalde beraberlik de değil kesin galibiyet için geldik ama aslında Sakaryaspor'a çok da istediği oyunu oynatmadık kendi sahalarında. Sadece kendi hatalarımızdan dolayı 2 basit gol yedik. Pozisyona girmekte bugün biraz zorluk çektik. Sakaryaspor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Celal Hanalp: "İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık"

Afyansporlu Celal Hanalp, "Kaptanın da dediği gibi öncelikle bizim puanla dönmeyi hedeflediğimiz bir maçtı. Çok eksikle geldik, sonuçta mağlup olduk. Çok da istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Sakaryaspor'u tebrik ederiz, inşallah önümüzdeki maçlarda Afyonspor'u daha üstlere taşıyacak oyunlar oynayarak hedeflerimize ilerleriz" dedi.

Cem Kavçak: "Taçtan yediğimiz basit bir gol çözülme noktası oldu"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak da, "Bir haftalık sürede takımla beraberiz. Tabi bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maçtan önce rakibimizin gücünü, özgüvenli oynayan bir takım olduğunu biliyorduk iç sahada özellikle. Biraz daha topun gerisine geçip, kompakt oynayarak sonuca gitmeye çalıştık ama erken gol, taçtan yediğimiz basit bir gol çözülme noktası oldu. Ondan sonraki süreçte biraz daha özgüvenler bizde dip yaparken, rakipte tavan yaptı. Önümüze bakacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Ömer Bozan, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Afjet Afyonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi 00:50 ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı 22:02 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü

Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek         
00:05
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
21:35
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 01:32:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Afjet Afyonspor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement