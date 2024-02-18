Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 Yendi

Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK\'yı 3-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Burak Süleyman, Del Valle (2) atarken, Ahlatcı Çorum FK'nın tek golünü Eren Aydın kaydetti.

18.02.2024 18:35
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Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Seyfettin Ünal, Mehmet Şengül

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kasongo (Dk. 46 Del Valle), Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Burak Süleyman (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Donkor, Simon (Dk. 53 Samed Onur), Dimitrov (Dk. 76 Koray Kılınç), Oğuz Yıldırım

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 84 Suat Kaya), Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 59 Verheydt), Nalepa (Dk. 84 Hakan Barış), Paulo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 59 Ahmet İlhan Özek), Ahmet Sağat (Dk. 76 Eren Aydın)

Goller: Dk. 5 Burak Süleyman, Dk. 77 ve 90+2 Del Valle (Sakaryaspor), Dk. 89 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 24 Erkan Kaş, Dk. 64 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 58 Çağlayan Menderes, Dk. 90 Samed Onur (Sakaryaspor)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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