Sakaryasporlu Ümit'in, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Sakaryasporlu Ümit'in, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkahaya boğdu

Sakaryasporlu Ümit'in, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkahaya boğdu

26.05.2023 23:34

Süper Lig'e yükselme Play-Off 1. Turu'nda Eyüpspor'a 1-0'lık skorla elenen Sakaryaspor'un futbolcusu Ümit Kurt'un yedikleri gol için yaptığı yorum dinleyenleri güldürdü. Ümit, Alparslan Öztürk'ün füzesi için "Saçma sapan bir gol yeseydik zoruma giderdi. Çok güzel bir gol yiyerek elendik. Alparslan'ı tebrik ediyorum" dedi.

Play-Off 1. Turu'nda Eyüpspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Normal süresi golsüz biten maç, uzatmaya gitti. Eyüpspor, 120+2'de Alparslan Öztürk'ün muhteşem golüyle öne geçti. Maç bu skorla tamamlandı ve Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor'la eşleşti.

Sakaryasporlu Ümit Kurt'un, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkaya boğdu

"ÇOK GÜZEL BİR GOL YİYEREK ELENDİK"

Sakaryasporlu Ümit Kurt, elendikleri maçın ardından yaptığı "Gerçekten çok güzel bir gol yiyerek elendik. Saçma sapan bir pozisyonda gol yiyip elenseydik zorumuza giderdi. Eyüpspor'u ve Alpaslan'ı tebrik ediyorum" açıklamayla futbolseverleri güldürdü.

Sakaryasporlu Ümit Kurt'un, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkaya boğdu

"BAŞKANIMA ARMAĞAN OLSUN"

Alparslan Öztürk attığı gol için "Recep golden sonra 'Nasıl pas verdim?' dedi. Arda Hoca'nın yanına gittim, o benim için bir idol. Sonra da başkanıma armağan ettim. Bana hep takılıyordu oradan vurduğumda 'Oradan kaç tane golün var?' diye" yorumunda bulundu.

Sakaryasporlu Ümit Kurt'un, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkaya boğdu
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Sakaryasporlu Ümit'in, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkahaya boğdu Sakaryasporlu Ümit'in, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkahaya boğdu

Alparslan Öztürk, Sakaryaspor, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryasporlu Ümit'in, Eyüpsporlu Alparslan'ın muhteşem golü için yaptığı yorum dinleyenleri kahkahaya boğdu - Son Dakika


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